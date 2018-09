Domenica la maratona Capri-Napoli nel Golfo

Festa a Capri per i nuotatori della Maratona del Golfo. Una giornata ricca di appuntamenti quella di oggi per i protagonisti della 53esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la gara di nuoto in acque libere più famosa e affascinante del mondo, in calendario domenica. Gli atleti iscritti alla manifestazione, insieme ad allenatori e accompagnatori , hanno infatti partecipato alle iniziative in programma sull’isola di Tiberio a due giorni dalla kermesse internazionale. Primo appuntamento, una volta giunta a Capri grazie al supporto fornito dalla Navigazione Libera del Golfo (che come ogni anno ha messo a disposizione dello staff tecnico-organizzativo i propri mezzi) è stato al Comune, dove l’organizzazione della Eventualmente Eventi & Comunicazione guidata da Luciano Cotena e i nuotatori sono stati accolti dal sindaco Gianni De Martino, dal vicesindaco Roberto Bottaotre e dal presidente del consiglio comunale Fabio De Gregorio. «È sempre un piacere – ha detto il primo cittadino di Capri – avere qui atleti da ogni parte del mondo, fenomeni in grado di rinverdire i fasti di una gara sempre affascinante. Le previsioni del tempo sono buone: domenica sarà una festa dello sport». Concordi il vicesindaco e il presidente dell’assise cittadina che hanno sottolineato le gesta degli atleti, che compiono la traversata di 36 km da Capri a Napoli. È intervenuto anche il consigliere della Fin Luca Piscopo, che ha portato i saluti del presidente del comitato regionale della Federnuoto Trapanese.

