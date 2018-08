Gran fondo, martedì presentazione della maratona Capri-Napoli

Il gotha del nuoto in acque libere per aggiudicarsi la competizione più affascinante e prestigiosa del panorama natatorio mondiale. Riflettori puntati sulla 53esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, in programma domenica 9 settembre con partenza dall’Ondine Beach Club di Marina Grande e arrivo a ridosso del Circolo Canottieri Napoli.



La gara, valida come Final World Challenge che chiude la stagione delle tradizionali maratone natatorie mondiali, si annuncia ancora una volta ricca di importanti spunti agonistici, con ben dieci nazioni rappresentate dai nuotatori di quattro diversi continenti.



La conferenza stampa di presentazione è in programma martedì 4 settembre alle ore 12 nella sala giunta del Comune di Napoli, a palazzo San Giacomo, alla presenza dell’assessore allo Sport Ciro Borriello, dell’organizzatore Luciano Cotena, del presidente regionale del Coni Sergio Roncelli, del presidente del comitato campano della Fin Paolo Trapanese e della guida tecnica del gruppo sportivo Fiamme Oro Napoli e tecnico accompagnatore della nazionale italiana Luca Piscopo.

