Capri-Napoli trofeo Farmacosmo per protagonisti 54esima edizione

Giornata caprese per i protagonisti della 54esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la Maratona del Golfo che quest'anno chiuderà il World Ultramarathon Swin Series, la Coppa del Mondo riservata alle gare che si svolgono su distanze superiori ai 15 km.



Festa grande prima al Comune, dove atleti, tecnici e organizzatori sono stati accolti dal sindaco Marino Lembo e dal vicesindaco Ciro Lembo. "Ricordo con piacere le Capri-Napoli di quando ero bambino - ha raccontato ai nuotatori il primo cittadino nel suo intervento - con protagonisti i 'coccodrilli del Nilo' e poi, qualche anno dopo, quelle dominate da Giulio Travaglio. È un piacere oggi da sindaco salutare grandi atleti come voi".



Guidati dall'organizzatore Luciano Cotena, della società Eventualmente Eventi & Comunicazione, i nuotatori - giunti sull'isola grazie ai mezzi messi a disposizione dalla Navigazione Libera del Golfo - dopo pranzo si sono trasferiti a Le Ondine Beach Club di Marina Grande (luogo di partenza della gara di sabato 7, alle 10.15, con arrivo invece nelle acque antistanti al Circolo Canottieri Napoli) dove hanno svolto una leggera seduta di allenamento prima di un giro in barca attorno all'isola.



Ricco il calendario di appuntamenti previsti per domani, venerdì 6 settembre. Il clou è in programma a partire dalle 11.30 al Gran Caffè Gambrinus dove si svolgerà prima la presentazione del romanzo scritto da Maurizio Castagna, “La grande Maratona Capri-Napoli” (storia di atleti, mare e delitti edito da Magenes), e poi la presentazione ufficiale degli atleti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA