Capri-Napoli, vince l'italiano Bianchi

di Emanuela Sorrentino

Un finale al cardiopalma e i primi due gradini del podio tutti italiani. Il ligure Andrea Bianchi ha vinto la 54ma edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo organizzata dalla Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena, dopo un testa a testa con il conterraneo e compagno di squadra Francesco Ghettini trionfatore lo scorso anno nelle acque del Golfo nell'edizione 2018. Terzo posto per il macedone Evgenij Pop Acev che è risultato al termine di questa gara vincitore della coppa del mondo.

Bianchi ha tagliato il traguardo sistemato nelle acque del Circolo Canottieri dopo 6 ore e 48 minuti e 50 secondi dalla partenza dall'isola di Capri ad una manciata di secondi da Ghettini.

Andrea Bianchi (Marina Militare), ligure 25 anni, diciassettesimo nel ranking 2019 ha partecipato per la prima volta alla Capri-Napoli nel 2017 arrivando secondo nel circuito dei 16 km alle spalle del compagno di squadra Matteo Furlan.

Francesco Ghettini (Marina Militare) 22 anni, genovese ma trasferitosi a La Spezia per nuotare con la Rari Nantes è attualmente quarto nel ranking 2019 e ha vinto la Capri-Napoli già nel 2018, a 48 anni dall'ultima vittoria italiana di Giulio Travaglio.

Evgenij Pop Acev, 31 anni macedone, attualmente primo nel ranking 2019 era alla sua decima presenza alla Capri-Napoli, gara che ha vinto nel 2016 dopo i secondi posti nel 2013, 2014 e 2015.

All'arrivo al Circolo Canottieri presenti tra gli altri il questore Alessandro Giuliano, il presidente del Circolo Achille Ventura e del Coni Campania Sergio Roncelli, l'assessore allo Sport Ciro Borriello, il presidente Fiv Campania Paolo Trapanese.

Quarto e quinto posto per l'argentino Damian Blaum che ha vinto le edizioni della Capri-Napoli del 2010 e 2015 e

Edoardo Stochino, 31 anni nel gruppo sportivo Fiamme Oro Napoli. Campione del mondo del Grand Prix 2016-2018, attualmente secondo nel ranking 2019. Nona presenza alla Capri-Napoli, dove è arrivato secondo nel 2012. Detiene il record della gara tra gli italiani 6 ore 14 minuti e 5 secondi.

