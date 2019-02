di Diego Scarpitti

«Tre punti fondamentali per allontanarci dalla zona pericolosa di classifica. Ci siamo distaccati da quelle che sono dietro di noi». +9 sulla Studio Senese Cesport, fermata a Casoria da Federico Lapenna e nerazzurri. +10 sul terzetto di coda, composto dall’Arechi di Fabio Bencivenga, dal Crotone e dai Muri Antichi. Ragionamento semplice ed efficace, sintetizzato bene dall’ex di turno Lorenzo Briganti (nella foto di Roberto Polverino). Autore di una doppietta alla Roma Vis Nova, il prolifico attaccante napoletano riserva parole per i giallorossi, battuti a Monterotondo 6-7 (2-3, 1-1, 2-1, 1-2). «E’ sempre un piacere ritrovare i miei ex compagni di squadra», racconta il numero 12 biancazzurro, ormai leader indiscusso della Carpisa Yamamay Acquachiara.



Si chiude positivamente il girone d’andata: 16 punti per gli Occhiello boys, che avvicinano in griglia i capitolini e il Cus Unime, appaiati a 18. «Tra infortuni e influenza abbiamo trascorso una settimana davvero travagliata. Avevo chiesto ai ragazzi una prova di carattere e mi hanno accontentato. Sono stati bravissimi», spiega lo squalificato coach partenopeo, che ha affidato il comando delle operazioni al suo vice. «Bella partita, grande attenzione e concentrazione della squadra per l’intero match», afferma soddisfatto Alberto Petrucci. Carpisa corsara in trasferta, abile a superare di misura gli avversari in vasca e l’emergenza legata all’indisponibilità di Luca Pasca (frattura al pollice della mano destra), le non perfette condizioni di Manuel Rossa, l’inserimento in formazione anche dell'under 17 Piero Musacchio e la squalifica di Ivano Occhiello.



Preziosa, dunque, la vittoria di capitan Tozzi e compagni, uscito per limite di falli nel quarto tempo. Costretto a conclusioni affrettate o fuori misura, frena il team di Alessandro Calcaterra, mai in vantaggio e sempre obbligato ad inseguire. Dal doppio vantaggio (2-4), con possibile allungo (+3 fallito in superiorità), all’aggancio giallorosso (5-5). Poi la conclusione decisiva di Briganti in superiorità numerica e la controfuga uno contro zero di Manuel Occhiello, dopo aver rubato palla nelle retrovie, portano gli ospiti sul 5-7. Da registrare il contropiede solitario di Manuel Lanfranco e la palomba di Daniele De Gregorio, classe 2002, il più piccolo del roster. Ripresa della regular season il 9 marzo in Calabria contro il Crotone.





