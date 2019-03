di Diego Scarpitti

Nell’ultimo sabato di marzo la Carpisa Yamamay Acquachiara cede il passo al Pescara dell’ex Goran Volarevic, premiato con una targa da Franco Porzio. A Santa Maria Capua Vetere gli abruzzesi doppiano nel punteggio i biancazzurri 8-4 (0-3, 3-0, 1-3, 0-2). Incide negativamente sul risultato finale il computo delle superiorità numeriche: impietoso 0 su 12, dato che deve far riflettere non poco i ragazzi di Mauro Occhiello (nelle foto di Roberto Polverino). Nonostante le assenze di due pedine importanti come l’attaccante Luca Pasca (frattura al pollice della mano destra) e del centroboa Julien Lanfranco (timpano perforato), il recupero last minute del portiere Manuel Rossa non può risolvere né tamponare la conclamata emergenza. Mettono cuore e impegno i napoletani, agguantando il momentaneo 3-3 e poi acciuffando subito dopo il 4-4, grazie alle reti di Lorenzo Briganti (doppietta), Vincenzo Tozzi e Manuel Occhiello.



Sfiorano in più riprese il vantaggio ma le parate di Volarevic non destano meraviglia. Effettua il definitivo sorpasso la compagine di Paolo Malara, incamerando tre punti preziosi. «Messe da parte le negatività. Abbiamo fatto di necessità virtù. Naiadi chiuse da una settimana. Il Pescara ha sopperito alle carenze strutturali al cospetto di un’ottima Acquachiara», spiega Franco Di Fulvio, team manager del club pescarese, nonchè padre dei tre pallanuotisti Francesco, la «freccia azzurra», elemento inamovibile del Settebello e della Pro Recco, Andrea e Carlo. «Siamo in ascesa. Ogni gara va sempre meglio. Meritiamo i playoff», ammette Di Fulvio, vista la «notevole condizione psicofisica del gruppo coeso, dall’età media bassa». Sabato 6 aprile trasferta impegnativa per la Carpisa contro il Telimar Palermo dei partenopei Massimiliano Migliaccio e di Andrea Lamoglia. «Sono fiducioso per il futuro, un ottimismo che viene dalla consapevolezza dell'unità del gruppo», dichiara il difensore classe’94 Manfredi Iula. Nuovamente in vasca il 42enne Alberto Petrucci.

