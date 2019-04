di Diego Scarpitti

Si presenta alla sosta di Pasqua con un ko. «Sconfitta contro una delle squadre più attrezzate qualitativamente nei singoli, che ha saputo sfruttare questa caratteristica, conducendo in porto la sfida. Dispiace dover recriminare una serie di mancati interventi arbitrali, per sanzionare diverse situazioni, come da regolamento», ammette corrucciato il direttore sportivo biancazzurro Gianluca Leo. «Resta il rammarico, perchè i ragazzi sono riusciti a rimanere in partita e ci auspichiamo per il futuro direzioni arbitrali quantomeno più attente». In Sicilia Cus Unime – Carpisa Yamamay finisce 12-10 (3-1, 5-3, 1-3, 3-3). Termina, invece, in parità il computo degli errori dai cinque metri. Nel primo tempo Raffaele Cusmano, autore di una tripletta insieme a Daniele Parisi, fallisce un rigore: conclude sul palo. Nel quarto periodo Lorenzo Briganti (nella foto di Manuel Schembri), artefice del tris di giornata, sbaglia il penalty: esecuzione irregolare.



Sotto di 4 reti, Vincenzo Tozzi e compagni non si arrendono e lottano fino alla sirena, nel tentativo di portare a casa un risultato positivo. Spirito di reazione apprezzabile. La quarta forza del girone Sud, guidata da Francesco Misiti, causa la squalifica di Naccari in panchina, replica e allunga (8-4 e 10-7). A segno il montenegrino Filip Klikovac, la «bestia nera» della Carpisa, già protagonista nella finale di Euro Cup alla Scandone nel 2015. Amministrano gli isolani, rendendo vana la rimonta degli ospiti. «Bravi i miei giocatori a non arrendersi mai in questa partita, decisamente meno la coppia arbitrale Baretta e Luciani. Ha tollerato il gioco pesante dei nostri avversari, interventi molto al di là delle righe, che in più di un'occasione avrebbero meritato di essere sanzionati con la brutalità. E' un miracolo che i miei ragazzi siano usciti indenni dalla vasca», osserva irato il tecnico napoletano Mauro Occhiello, in riferimento all'atteggiamento molto aggressivo, non sanzionato, dei pallanuotisti del Cus.



«Ringraziamo il dirigente Fabio Rappazzo e Sergio e Francesco Naccari, rispettivamente allenatore della prima squadra e coach delle giovanili, per l’ospitalità e cortesia riservate nei nostri confronti», conclude Leo. Ripresa della serie A2 il 27 aprile a Santa Maria Capua Vetere contro il Latina.





