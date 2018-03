Carpisa Yamamay Acquachiara in lutto: i biancazzurri commemorano Mario Riccio

di Diego Scarpitti

Lutto al braccio per i giocatori della Carpisa Yamamay Acquachiara e minuto di silenzio per onorare Mario Riccio, nuotatore 17enne tesserato con i biancazzurri, morto tragicamente alla piscina Delphinia di Caivano. A Santa Maria Capua Vetere i ragazzi di Paolo Iacovelli hanno tentato fino all’ultimo minuto di artigliare la prima vittoria stagionale e dedicarla all’angelo volato in Paradiso troppo in fretta. Si aggiudica il match la Reale Mutua Torino 81 Iren, che torna al successo dopo 13 giornate, sorpassando nel finale Lamoglia e compagni. «L’Acquachiara si è battuta con grande cuore ed ha onorato il ricordo di Mario Ricci con una buona prova» ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Leo. Paga l’assenza dello squalificato centroboa canadese Jeremie Blanchard la formazione napoletana, che rimedia il 4-7, nonostante il vantaggio edificato nella prima frazione di gara (3-1). Ciro Centanni e la doppietta di Giuseppe Barberisi in superiorità numerica rispondono al gol di Andrea Maffè in avvio. Ridisegna la difesa il tecnico Simone Aversa e apporta le contromosse giuste: gialloblù imbattuti per 16 lunghi minuti. I piemontesi piazzano un break di 4-0, portandosi sul 4-5 a fine terzo periodo. Negli ultimi otto minuti il centrovasca Daniel Presciutti e l’attaccante Francesco Gaffuri chiudono la 17 ͣ giornata di campionato, riducendo in classifica le distanze (-4) dalla Pallanuoto Trieste.

