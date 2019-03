di Diego Scarpitti

Riposa l’A1, ferma l’A2 femminile. Si gioca, invece a Santa Maria Capua Vetere, dove la Carpisa Yamamay Acquachiara (nella foto di Manuel Schembri) riceve il Pescara di Paolo Malara, ex ct del Settebello, avversario forte e in salute, quarto in classifica, a quota 27 punti in coabitazione con il Cus Unime. Persiste l’emergenza in casa biancazzurra ma non intendono abbassare la guardia i pallanuotisti allenati da Mauro Occhiello, che dovrà certamente fare i conti con le assenze del centroboa Julien Lanfranco e dell’attaccante Luca Pasca. In forse il portiere titolare Manuel Rossa, colpito da mononucleosi, con pochissimi allenamenti alle spalle. All’andata i napoletani strapparono un prezioso punto alle Naiadi, disputando una delle migliori gare della stagione (8-8).



Non sarà facile ripetersi domani pomeriggio (ore 17), subito dopo l’incontro di serie B tra Cargomar Rari Nantes Napoli e Canottieri Lazio, dirottato nell’impianto sammaritano per l’indisponibilità della piscina di Casoria, utilizzata per la manifestazione natatoria Abbracciata collettiva. Dirigeranno la partita gli arbitri De Girolamo e Scappini. «Dovremo fare appello ai nostri tifosi e a tutte le nostre risorse caratteriali, per riuscire ad ottenere un risultato positivo. Dalla squadra, nel derby con la Rari Nantes Salerno, ho ricevuto notizie confortanti: i ragazzi si sono battuti molto bene contro la formazione che comanda il campionato», dichiara Occhiello alla vigilia della 15esima giornata. Compito impegnativo fronteggiare gli abruzzesi. Ingresso gratuito per agevolare la partecipazione degli spettatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA