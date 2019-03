di Diego Scarpitti

Secondo pareggio consecutivo per la Carpisa Yamamay Acquachiara. Dopo il 5-5 rimediato con Lorenzo Briganti e Vincenzo Tozzi negli ultimi 12” contro il Metal Carpenteria Crotone degli ex Amaurys Perez e del napoletano Matteo Aiello, nuovo pari con i Muri Antichi. Finisce 6-6 (3-1, 1-1, 1-2, 1-2) la sfida con i catanesi a Santa Maria Capua Vetere. Biancazzurri in formazione rimaneggiata, senza l’attaccante Luca Pasca (frattura al pollice della mano destra), lo squalificato centroboa Julien Lanfranco (entrambi seduti sul piano vasca a sostenere i compagni), il portiere titolare Manuel Rossa, fermo ai box per una forte tonsillite, con il vice allenatore Alberto Petrucci pronto ad indossare la calottina e scendere in acqua a dare manforte, e con Tozzi a mezzo servizio, per i fastidi alla schiena. I ragazzi di Mauro Occhiello (nelle foto di Roberto Polverino) hanno battagliato in modo strenuo, sopperendo alle pesanti assenze, stringendo i denti, strappando un punto prezioso per la classifica del girone Sud.



Doppio vantaggio per i padroni di casa, avanti 3-1 e poi 4-2, che però accusano la fatica e pagano dazio. Ribaltano il punteggio (5-6) gli etnei con Gluhaic, autore di una tripletta, e sfiorano il colpaccio esterno. Le parate di Ciro Alvino e il gol di Daniele De Gregorio, classe 2002, il più piccolo del team acquachiarino, allo scadere della superiorità numerica, impediscono il peggio. «Per tre tempi, nonostante la situazione di grande emergenza, la squadra ha retto molto bene il campo. Poi la stanchezza e qualche fischio arbitrale incomprensibile, come quello contro Iula per simulazione, hanno fatto sì che la gara diventasse in salita. Il pareggio, quindi, va accolto favorevolmente, anche alla luce degli altri risultati della giornata», ammette il tecnico Mauro Occhiello. Prima dell’incontro esibito lo striscione in favore del nuotatore Manuel Bortuzzo. Sabato 23 marzo derby contro la capolista Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno dell’ex Andrea Scotti Galletta.

