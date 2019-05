di Diego Scarpitti

Si chiude la stagione della Carpisa Yamamay Acquachiara. Ottavo posto in serie A2 nel girone Sud, 24 punti in classifica, 7 vittorie, 3 pareggi, 12 sconfitte, 160 gol realizzati, 188 incassati. Salvezza conquistata in anticipo, da diversi turni, precedendo in griglia la Rari Nantes Arechi degli ex Fabio Postiglione e Mimmo Mattiello, e la Studio Senese Cesport, obbligata a disputare i playout. Indolore la sconfitta a Santa Maria Capua Vetere contro la Roma Vis Nova 8-9 (parziali di 2-1, 2-2, 1-4, 3-2). Sfiora la zona playoff la compagine di Alessandro Calcaterra, che sarà assistant coach di Alberto Angelini, tecnico designato per guidare il Settebello alle Universiadi di luglio. Nel quarto tempo espulso per proteste il vulcanico allenatore dei capitolini, che a 15" dalla sirena, con un tap-in vincente, beffano i biancazzurri con Matteo Iocchi Gratta, autore di una tripletta come il suo compagno di squadra Ferraro e l’acquachiarino Emanuele Ciardi. Con il poker di reti Lorenzo Briganti, attaccante prolifico e sempre decisivo, sale a quota 47 nella graduatoria cannonieri, confermando il suo ottimo terzo posto.



«Peccato, perchè la squadra era stata capace di una bella rimonta prima del gol decisivo della Roma Vis Nova. Ci tenevamo a chiudere il campionato con un risultato positivo, pazienza. Mi spiace che la direzione di gara, come spesso accaduto quest'anno, non sia stata all'altezza della situazione. Tuttavia ci abbiamo messo anche del nostro in questa sconfitta», dichiara il tecnico della Carpisa Mauro Occhiello (nelle foto di Roberto Polverino). Positivo il suo primo anno sulla panchina della società presieduta da Franco Porzio.Altalenante l’andamento della 22esima giornata. Due volte avanti, 3-1 e poi 5-3, l’Acquachiara cede il passo alla Roma, che rimonta, sorpassa e allunga (5-7). Ciardi e Briganti pareggiano ma a scrivere il finale è Iocchi Gratta, il migliore dei suoi assieme a Ferraro. Vincenzo Tozzi e soci salutano i tifosi e danno appuntamento al prossimo campionato. E’ già tempo, però, di preparare le semifinali scudetto under 20 in programma nel primo weekend di giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA