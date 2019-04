di Diego Scarpitti

Rientra dopo 40 giorni, segna negli ultimi 20 secondi in superiorità numerica. «Partita a lieto fine. Sono contento di aver dato il mio contributo». Salernitano, classe 1991, reduce dall’infortunio, Luca Pasca match winner di giornata a Santa Maria Capua Vetere. L’attaccante biancazzurro firma il 10-9 definitivo (3-1, 1-2, 5-3, 1-3). Espulso il tecnico della Carpisa Yamamay Acquachiara Mauro Occhiello nel quarto tempo per proteste, Manfredi Iula a 42” dalla sirena richiede interruzione tecnica. Non si sa di preciso cosa abbia detto il difensore romano, uscito per limite di falli, durante il time out ai suoi compagni ma lo schema adottato si è rivelato efficace. Successo in volata dei napoletani sul Telimar Palermo, quarta forza del girone Sud. Dispensa l’assist vincente Lorenzo Briganti.



«Al di là dei quattro gol realizzati, da registrare la bella prestazione di squadra. Promette molto bene Daniele De Gregorio (2002): prima tripletta in serie A2. Ci servivano questi tre punti determinanti per la salvezza. Siamo già proiettati al prossimo incontro a Messina contro il Cus», spiega il pallanuotista in calottina numero 12. Allunga fino al 9-5 la Carpisa a metà terzo quarto. «Vittoria fondamentale e questa forse è stata la nostra miglior partita. Il risultato l’abbiamo portato a casa nei secondi finali, conseguenza della nostra determinazione e voglia di fare bene. Poi è mancata l’esperienza nel gestire il vantaggio del +4. Il Telimar è riuscito a pareggiare, ma abbiamo prevalso con il cuore», dichiara soddisfatto De Gregorio, il più piccolo del roster. Gongola e si gode lo spettacolo il presidente Franco Porzio. «Non ci accontentiamo, tireremo le somme a fine campionato. Ora ci mettiamo a lavoro e testa già alle prossime partite. Un ringraziamento speciale va alla tifoseria, che nell’ultimo periodo ci sta dando una grossa spinta emotiva. La vittoria è anche merito loro», tiene a puntualizzare l’atleta nato il 9 maggio.



Ha provato a variare il corso degli eventi l’ex di turno Massimiliano Migliaccio, protagonista della rimonta siciliana, autore del 9-9 e della doppietta come Galioto. «Emozionante ritrovare la squadra che mi ha cresciuto. Sapevo che non sarebbe stato un risultato scontato. Ha pesato l’assenza di tre giocatori infortunati», osserva l’altro ex Andrea Lamoglia. «Di fronte una squadra incattivita che voleva rifarsi davanti al pubblico di casa. Sono venute a mancare le qualità dei singoli. Nessuna giustificazione: diamo merito all’Acquachiara, che sta dimostrando di essere un team attrezzato nonostante la giovane età. Noi, invece, puntiamo ai playoff e ambiamo alla promozione», conclude il portiere partenopeo.Si complimenta con i suoi Mauro Occhiello (nelle foto di Manuel Schembri). «La squadra si è espressa bene contro un avversario forte e solido in tutti i reparti. Siamo andati sul +4 ma ci sono mancate le energie nel finale. Acciuffata la vittoria con volontà e cuore».

