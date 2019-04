Categoria MX2 fast, Salone primo nella gara d'esordio

Daniele Salone, pilota casertano classe ’95, lo aveva promesso dopo l’ultima gara sulla sua Honda 250, che avrebbe dato il massimo nelle gare del Campionato Campano Motocross ad Acerra, per mettercela tutta ed onorare prossimamente il motocross campano nel panorama nazionale. Così è stato, visto che nonostante diverse difficoltà, un precedente infortunio che lo ha tenuto lontano dalle piste per oltre un mese e soli due allenamenti alla vigilia, Salone, dotato di talento e tenacia da vendere, e da anni sulla scena dei big del cross nazionale, riesce a chiudere questa prima gara di regionale campano nella categoria MX2 fast in prima posizione assoluta nella classifica generale, sia nelle qualifiche che nelle successive due manches. Come sempre Salone, con il numero 214, ringrazia il Team Pardi e tutti i suoi sponsor LSR, Maddii Racing, Borrozzino Racing, Cism, Fashionbike, la sua famiglia, la ragazza e tutti i suoi amici. A lui i migliori auguri per il prossimo appuntamento per il campionato italiano a Montevarchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA