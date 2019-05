di Diego Scarpitti

Il tricolore è affar suo. Miete trionfi nazionali in modo ininterrotto, iscrivendo il suo nome nell’albo d’oro della kickboxing italiana. RDS Stadium di Rimini sempre più napoletano con il sesto titolo consecutivo vinto da Francesco Iaconangelo. Incontrastato il guerriero del Wolves Team sul tatami. Campionati italiani assoluti 2019 ultimo successo in ordine di tempo per il 24enne studente di Scienze motorie alla Parthenope, medaglia d’argento al valore atletico, già vicecampione d’Europa e campione del mondo 2018. «Record su record superati. I risultati confermano il buon lavoro svolto», spiega soddisfatto il gigante partenopeo, protagonista indiscusso nella categoria 94 kg, che monopolizza la scena. «Dedico la vittoria ai miei genitori, Maria e Oreste: la mia famiglia mi è sempre vicina, così come il mio maestro Fulvio Panarella, che mi allena e mi segue da 10 anni ormai, senza dimenticare i miei compagni di squadra».



Rinascita continua per Scampia ogni volta che un suo atleta sale sul podio. Sudore, sofferenza, sacrifici finalizzati ad un sogno, cullato, coltivato, centrato. Combattimento perenne con le difficoltà della vita e contro gli avversari di turno. «La strada è sempre lunga, per arrivare ad un obiettivo. Dietro ogni vittoria ci sono costanti rinunce ma poi il podio ti ripaga di tutto», ammette orgoglioso il coach Panarella, direttore tecnico di Shoot Boxe della Campania. «Francesco non si è mai risparmiato nella sua preparazione, non ha mai dato nulla per scontato: meritato davvero il suo nuovo primato. Mai nessuno in Campania come Iaconangelo: 6 titoli italiani di fila, uno dietro l'altro». Non si esaurisce il percorso di crescita, non si smette di guardare avanti. «La nostra strada si fa ancora più dura. Abbiamo deciso di passare al professionismo! E da qui l’inizio di una nuova avventura». Verso altri traguardi e vette più elevate da scalare.

