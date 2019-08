di Diego Scarpitti

Ancor prima del Settebello e dell’Italvolley femminile, precedendo i due concittadini campioni del mondo Alessandro Velotto e Vincenzo Renzuto Iodice. Incroci del destino. Laddove aveva messo al collo il bronzo nella 10 km alle Universiadi del 2015, firma il suo capolavoro sportivo in vista del Giappone. Gwangju crocevia di grandi ambizioni e infinite emozioni per Mario Sanzullo, atleta della Canottieri Napoli, tesserato per le Fiamme Oro. Orgoglio partenopeo, che di recente ha ricevuto i complimenti del questore Alessandro Giuliano. Di bracciata in bracciata, sgomitando il giusto, verso un orizzonte azzurro, clorato e salato. Sweet Corea del Sud. «Sono il primo napoletano ad aver staccato il pass per Tokyo 2020 e il primo napoletano della storia a partecipare ad un Olimpiade nella 10km. Tutto questo è un sogno, uno dei sogni più grandi che ho nel cassetto, il sogno di ogni atleta, il sogno che cerco di realizzare da quando ho iniziato a nuotare 22 anni fa».



Vibrano di gioia le sue parole e il cuore si dilata. «Oggi, a distanza di tre settimane da quella bellissima esperienza che è stata la 10km di Gwangju, sto iniziando a comprendere che ce l’ho fatta! Ci sono anch’io tra gli olimpionici. È stato molto difficile, tanti anni di sacrifici e innumerevoli allenamenti estenuanti, che, però, mi hanno fatto capire che i sogni si possono realizzare, basta solo crederci e volerlo fino in fondo. Spero davvero che la mia storia sia di esempio ai giovani atleti che vogliono intraprendere il mio stesso percorso. Mai mollare!». Da outsider, il nuotatore classe 1993 ha saputo costruire il suo percorso di crescita in questi anni: vicecampione del mondo sul lago Balaton in Ungheria e bronzo mondiale nella staffetta di 5 km, argento in Coppa del Mondo a Setubal, in Portogallo nel 2018. Fino a tuffarsi nella pace. «Dive into peace». Complimenti amorevoli e originali e un semifreddo crema e nutella a cinque cerchi, preparato con mani sapiente dalla sua ragazza Chiara. «Orgogliosa di te. Da sogno a realta'». That’s amore.Speciale il suo collega e compagno di viaggio, Gregorio «Magno» Paltrinieri, campione olimpico a Rio 2016 e campione del mondo nei 1500 stile libero. «Oggi parto insieme a lui per il Giappone: ci attende la preolimpica, per testare il percorso del prossimo anno. Rientro il 12 dal paese del Sol Levante e il 14 parto per il Canada, dove andrò a visitare tutte le maggiori città. Poi qualche giorno di totale relax, per ricaricare le batterie», ammette Mario. «Da settembre testa sotto e massimo impegno, perchè alla 10 km olimpica vorrei divertirmi e scalare qualche posizione. Durante il prossimo anno cercherò di gareggiare il più possibile in Coppa del Mondo per aumentare il mio bagaglio di esperienza».Agente scelto, allenato da Emanuele Sacchi. «Senza le Fiamme Oro non avrei potuto perseguire i miei obiettivi e i miei sogni, devo tantissimo al Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, che sono di grande supporto. All’Olimpiade nipponica, oltre ai colori della Nazionale italiana, porterò con me anche il cremisi delle Fiamme Oro». Esprime la sua piena soddisfazione Luca Piscopo, direttore tecnico FF.OO. «Mario ha coronato un sogno. Merita questa qualificazione più che mai. Ha compiuto molteplici sacrifici in questi anni. Ha reso orgogliose il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, la Canottieri Napoli, dove è cresciuto, e la nostra città. Continueremo a supportarlo in chiave olimpica, per metterlo in condizione di esprimere il suo talento». Da Massa di Somma, passando per il Molosiglio, con scalo indimenticabile a Gwangju, con l’auspicio di salire sulla vetta del Monte Fuji.

