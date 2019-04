di Diego Scarpitti

Tris d’oro per la napoletana Assunta Scutto. Regala emozioni l’atleta della Star Judo Club, abituata, ormai, a trionfare nelle competizioni internazionali. Follonica, Coimbra e Tula sempre prima, sempre a ribadire la sua forza sul tatami. Da incorniciare il 2019 per l’azzurra, che in Italia, in Portogallo e in Russia si è posizionata sul gradino più alto del podio. Non soffre di vertigini Susy, categoria 48 kg, avvezza a cantare l’inno di Mameli e a mettere la mano sul cuore. Scene di ordinaria amministrazione, che si ripetono di volta in volta. Con quattro ippon supera le sue avversarie. Domina la pool A, eclissa le beniamine di casa Viktoriia Indeikina e Angelina Zhukova. In semifinale batte la bulgara Hanna Burakova e sconfigge la georgiana Diana Gagoshidze-Filkina in finale.



«La gara è andata bene. Sono felice di questa medaglia, perché è il terzo oro a livello internazionale. Sono davvero contenta, poichè i risultati stanno ripagando tutti i sacrifici che compio quotidianamente e spero che quest’anno seguiranno tante altre soddisfazioni», dichiara entusiasta la judoka partenopea. European Cadet Cup banco di prova per i prossimi impegni. «Punto agli Europei e ai Mondiali. Ringrazio la Nazionale italiana, per avermi seguito in gara, il mio maestro Gianni Maddaloni e Antonio Ciano che mi hanno sostenuta da lontano». Si complimenta con Scutto il tecnico Sandro Piccirillo. «Per nulla intimorita dal tifo locale, l’azzurrina ha dimostrato grande carattere e determinazione con un judo molto tecnico».

