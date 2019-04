di Diego Scarpitti

Sold out. Ci sarà il pienone, per assistere alla sfida Italia-Argentina. Tre i convocati del Lollo Caffè Napoli in maglia azzurra: Massimo De Luca, Francesco Molitierno e Paolo Cesaroni. Figlio d’arte e laterale, il classe’91 giocherà nella sua città. A Pescara suoi compagni di squadra Marco Verratti e Marco Capuano. «Esperienza bellissima e speciale ritrovarmi a casa davanti ai miei amici e familiari. L’emozione c’è e vedremo a che punto siamo nella crescita, da quando siede in panchina il commissario tecnico Alessio Musti». Non nasconde la sua gioia Cesaroni. «Puntiamo a qualificarci ai Mondiali. Non possiamo fallire questo obiettivo. Dopo il triangolare partiremo per Dosson, dove disputeremo l’ultima giornata di campionato a Treviso contro la Came».



In diretta su Raisport HD il match contro i campioni del mondo, guidati da Matías Lucuix. Martedì 16 aprile (ore 20.30), invece, l’incontro con la Bosnia. «La squadra sta bene. Abbiamo proseguito il lavoro fatto nel primo raduno, che ci ha portato alle vittorie in Romania. Questo è un triangolare fondamentale, per verificare il nostro livello: competere in primis con l’Argentina è un banco di prova di cruciale importanza. Non dobbiamo sottovalutare la Bosnia», spiega Musti. «Il palazzetto pieno sarà uno stimolo in più e aumenta l’aspettativa di tutti noi, dai giocatori allo staff: è un orgoglio e una grande responsabilità, con la speranza che possano essere soprattutto giorni di festa per il futsal».



Al Pala Giovanni Paolo II, prima del calcio d’inizio, si terrà la cerimonia di intitolazione della tribuna orientale del palazzetto di via San Marco a Rogerio Rocha da Silva, storico pivot del calcio a 5 italiano, prematuramente scomparso nell’agosto del 2017.

