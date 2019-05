Cesport-Acquachiara, derby ad alta intensità a Casoria

di Diego Scarpitti

Derby napoletano a Casoria. Punti salvezza in palio per la Studio Senese Cesport e la Capisa Yamamay Acquachiara. A dirigere la stracittadina (ore 17) i direttori di gara Filippo Massimo Gomez e Giuliana Nicolosi (nella foto di Carlo Rinaldi). Nel girone Sud biancazzurri a 21 e gialloblu a 14. All’andata vittoria di misura degli acquachiarini (8-7) sui cugini nell’impianto di Santa Maria Capua Vetere. Capitan Fabrizio Buonocore e compagni proveranno a riscattarsi e pareggiare i conti. «I miei ragazzi daranno il massimo. Sfida sentita e spettacolo assicurato», spiega il tecnico della Cesport Paolo Iacovelli, ex di turno. Si preannuncia un pomeriggio ad alta intensità: lotta serrata nelle retrovie. Prima di scendere in acqua, fari puntati su Rari Nantes Salerno – Copral Muri Antichi (ore 15) e Roma Vis Nova – Metal Carpenteria Rari Nantes Crotone (ore 16.30): in classifica salernitani a quota 11, calabresi a 8, siciliani, ultimi, a 7. Fase delicata della regular season, che non ammette distrazioni né cali di concentrazione.



Pur essendo responsabile della rappresentativa campana, impegnata ad Ostia, dove si sta svolgendo il Trofeo delle Regioni, Mauro Occhiello siederà sulla panchina della Carpisa Yamamay, per guidare Tozzi e compagni contro i gialloblu. «Questa partita è importante: non abbiamo ancora raggiunto la certezza aritmetica delle permanenza in A2, vogliamo farlo al più presto».



Impensabile avanzare pronostici.





