di Diego Scarpitti

Collana indisponibile da tempo immemore, Scandone ancora chiusa ma arrivano le rassicurazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Studio Senese Cesport ricevuta a Palazzo Santa Lucia, presso la Sala Francesco De Sanctis, in previsione dell’esordio in campionato fissato il 16 novembre, in trasferta contro il Pescara. Per il terzo anno consecutivo capitan Alessandro Femiano e compagni proveranno a difendere la permanenza in serie A2, nonostante le ben note criticità. Non disponendo di un impianto proprio, con la necessità di girovagare per sostenere preparazione e allenamenti, il club vomerese continua ad essere ospitato presso altre strutture, con una lievitazione di costi, che incidono fortemente sul bilancio societario e gravano inevitabilmente sulle famiglie.



Una vera e propria «emigrazione forzata» quella del team presieduto da Giuseppe Esposito, che si appoggia (è il caso di dirlo) alla piscina Nestore di Chiaiano per le formazioni giovanili, in attesa della riapertura e piena funzionalità della Scandone, adatta alla compagine che si appresta a battagliare nel girone Sud. «Apprezziamo la premiazione dei ragazzi da parte del presidente De Luca, che ha riconosciuto i risultati raggiunti nel corso degli anni e il contributo dato dalla Cesport alla pallanuoto partenopea e campana», spiega orgoglioso Esposito, che avverte la concreta vicinanza della Regione.«Le parole del presidente De Luca fanno ben sperare per il futuro, soprattutto per vanificare gli importanti sacrifici compiuti dalla società gialloblù. Auspichiamo che atleti, famiglie e il club napoletano possano trovare al più presto una soluzione adeguata alle problematiche esposte, che danneggiano solo ed esclusivamente lo sport e coloro che lo amano».

