di Gianluca Agata

Un bronzo che vale oro per Tammaro Cassandro, nell’ultimo giorno della World Cup di Guadalajara. Il ventiquattrenne casertano è salito sul podio di forza arrendendosi soltanto allo statunitense Vincent Hancock (123/125 + 59/60 + 6) e all'australiano Paul Adams (121 + 59 + 5). Terzo Cassandro con 120 + 49/50. Una fantastica seconda giornata per il casertano. Al termine della prima giornata dello Skeet maschile, il 46/50 raccolto da Cassandro gli imponeva di fare appello a tutta la propria determinazione per tentare di conquistare un posto in quella finale che la classifica provvisoria, densissima di punteggi alti, sembrava tener lontana. E puntualmente Tammaro ha fatto proprio quello che occorreva fare: ha dato il meglio di sè nei 75 piattelli in programma domenica 11 marzo e nell’ultimo giorno della World Cup di Guadalajara, con una grande prova di carattere descritta da due 25/25 e da un 24/25, ha intercettato 74 bersagli che l’hanno proiettato in finale con 120 piattelli colpiti. “Tammaro è un tiratore che in molte altre occasioni ha dimostrato di essere molto forte, - ha detto il dt della Nazionale - pertanto mi aspettavo una reazione energica. Sappiamo anche bene che i tiratori forti sanno fare grosse rimonte e questa impresa quasi impossibile che Tammaro ha reso invece possibile dimostra ancora una volta il grande valore di questo atleta". Una finale nella quale ha messo paura ai big: Innanzitutto gli olimpionici Vincent Hancock e Mikola Milchev e poi l’australiano Paul Adams, il cileno Jorge Atalah e l’altro americano Frank Thompson. Dopo dieci piattelli di finale è nel terzetto a punteggio pieno con sua maestà Vincent Hancock e con Paul Adams. Alla settima doppia Cassandro non aggancia il Pull, ma l’azzurro neutralizza subito il passaggio a vuoto riprendendo a macinare piattelli. A metà finale domina incontrastato Vincent Hancock con il suo stellare 30/30, ma sia Tammaro Cassandro che l’australiano Adams tallonano l’americano a 29. All’intertempo dei 40 bersagli si arrende Mikola Milchev, l’oro di Sydney 2000, e Tammaro, con 39 centri come Adams immediatamente alle spalle dell’infallibile Hancock, è sicuramente sul podio di Guadalajara. Ai 50 bersagli Hancock, Adams e Cassandro sono dunque tutti a 49, ma è l’azzurro, che ha il dorsale numero 5, a dover lasciare il palcoscenico messicano tra i meritati applausi della tribuna del Club Cinegetico Jalisciense. Da parte loro, Hancock e Adams proseguono misurandosi a suon di record e soltanto allo shoot-off il pluriolimpionico statunitense metterà il proprio sigillo sulla World Cup di Guadalajara.

