China Open, Cecchinato eliminato agli ottavi dall'ungherese Fucsovics

di Redazione Sport

Si ferma il cammino di Marco Cecchinato al 'China Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino, in Cina. L'azzurro numero 22 Atp vede sfumare l'obiettivo quarti di finale dopo la sconfitta 6-4, 6-2 contro l'ungherese Marton Fucsovics, numero 45 Atp che lunedì aveva eliminato Andreas Seppi.



LE DONNE

Naomi Osaka si qualifica ai quarti di finale del 'China Open', out invece Angelique Kerber. È il responso delle sfide disputate nel torneo Wta Premier Mandatory (cemento, montepremi di 8.285.274 dollari) in corso di svolgimento a Pechino, in Cina. La vincitrice degli ultimi Us Open, n.6 del mondo, ha liquidato in due set, 6-1, 6-2 la tedesca Julia Goerges. Prossima avversaria della giapponese la cinese Shuai Zhang, numero 45 Wta, vincitrice 6-1, 2-6, 6-0 sulla tedesca Kerber, numero 3 del ranking mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA