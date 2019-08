di Diego Scarpitti

«Se il Circolo chiama, non posso dire di no. Legame viscerale. Metto la faccia e riporto entusiasmo e spirito battagliero in un ambiente depresso. Sono molto emozionato». Lunedì 5 agosto Christian Andrè ufficializzerà il suo nuovo ruolo al Molosiglio e perfezionerà il contratto biennale. Dopo il lungo corso di Paolo Zizza in panchina, durato 18 anni, si cambia alla Canottieri Napoli. Ieri l’incontro con il presidente Achille Ventura, il vice presidente sportivo Marco Gallinoro, il consigliere di settore Luca Piscopo e il presidente del collegio dei revisori Rosario Cammarota.



«Sono pronto a ripartire e mettermi in discussione. Accetto ben volentieri la nuova sfida», dichiara soddisfatto Andrè, capitano della CCN per 12 anni. «In realtà i primi contatti sono avvenuti due mesi fa, per rilanciare il settore giovanile», ammette il neo coach canottierino. Nominato ambasciatore Coni da Sergio Roncelli, laureato cum laude in Scienze internazionali e diplomatiche, in continuo aggiornamento sulle metodiche sportive, sempre al passo con i tempi, Christian Andrè (nella foto di Guido Sabatini) supervisionerà anche il settore giovanile, vera linfa, serbatoio cospicuo e bacino dal quale attingere per i prossimi anni (under 17 e 15). Dopo la breve esperienza di sei mesi alla guida del Circolo Nautico Salerno (2007-2008), presidente e fondatore della società San Mauro Nuoto, punto di riferimento per i numerosi appassionati di sport residenti a Casalnuovo e nei comuni limitrofi.



«Proverò anche a ricreare armonia tra il settore nuoto e pallanuoto, tra quest’ultima e la famiglia sociale», ammette il vincitore della medaglia d’oro alle Universiadi del 1997 e argento nel 1999. Non ultima l’esperienza indimenticabile ai Giochi universitari all’ombra del Vesuvio tra la piscina di Casoria e la Scandone. «Ringrazio chi mi ha voluto e tutti i ragazzi con cui ho collaborato. Spero di essere stato all'altezza della situazione. Ho vissuto delle emozioni incredibili nella mia città e nel mio mondo.

Porterò sempre con me questi 15 giorni e una certezza: amerò sempre il mio sport».



Auguri e buon lavoro per la prossima stagione 2019/2020 in serie A1.





© RIPRODUZIONE RISERVATA