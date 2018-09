di Diego Scarpitti

Simeoli, Esposito, Parlati e così la tripletta della Nippon Club è servita. Ai campionati d’Europa under 21, svoltisi a Sofia, speculare risultato per il terzetto del tatami. 63, 73, 81 (kg) sulla ruota di Napoli. Come le categorie di appartenenza degli atleti.



In ordine di tempo finisce sul gradino più basso del podio anche il figlio d’arte Christian, già oro a Teplice nel 2015 alla Cadet European Cup e alla Leibnitz Junior European Cup 2018, senza tralasciare il terzo piazzamento al World Championships Juniors and Teams nel 2017. Si è fatto rispettare il rampollo Parlati (nelle foto di Carlos Ferreira), dominando la Pool A e costringendo alla resa il francesce Eniel Caroly e l’olandese Coen VanWinden. Capitola ai quarti l’ungherese Robert Rajkai. Opposizione invalicabile in semifinale: prevale il georgiano Luka Maisuradze.



«Da un lato sono contento, perché sono arrivato in gara con un problemino fisico – ha dichiarato Christian Parlati, tesserato per le Fiamme Oro – ma non posso negare che l’obiettivo era vincere. Vuol dire che vincerò il Mondiale junior. Dedico questa medaglia alla mia famiglia che è venuta a Sofia per sostenermi, la dedico a mia mamma». Nelle prime due posizioni chiudono i connazionali Maisuradze e Tato Grigalashvili. Condividono, invece, l’analogo spazio l’azero Murad Fatiyev e Parlati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA