Gand-Wevelgem, vince Kristoff in volata, Trentin primo degli italiani

di Francesca Monzone

Parla Norvegese la Gand-Wevelgem 2019, con la vittoria di potenza di Alexander Kristoff(UAE Team), che nella volata finale ha battuto John Degenkolb (Trek-Segafredo) e Oliver Naesen (AG2R la Mondiale). Ottimo risultato per il giovanissimo Mathieu Van Der Poel ( Coredon-Circus), che alla sua prima Gent-Wevelgem si piazza in quarta posizione. Il migliore degli italiani ancora una volta è Matteo Trentin (Mitchelton-Schott), protagonista per tutto il finale della corsa deve accontentarsi del settimo posto. Una corsa durissima quella di oggi, con la Deceuninck-Quick Step partita da favorita, ma che ha dovuto dare tutto nel finale per proteggere, senza riuscirsi, Elia Viviani, grande sconfitto della corsa. Una gara dal finale adrenalinico, esplosa negli ultimi chilometri, quando Jasper Stuyven (Trek – Segafredo), con Sebastian Langeveld (EF Education First), Jack Bauer (Mitchelton-Scott) e Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) si sono staccati dal gruppo per tentare di arrivare da soli al traguardo.



I 5 chilometri finali, sono stati un susseguirsi di cambi e rilanci degli uomini Deceuninck, in particolare con Gilbert e Stybar che hanno dato tutto per Viviani. Gli ultimi 1000 metri sono stati decisivi con il gruppo tornato compatto e pronto a giocarsi la vittoria in volata. I favoriti per la volata dovevano essere Gaviria (UAE Emirates Team) con Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), ma entrambi dopo 250 chilometri nelle gambe avevano esaurito le energie. Kristoff è stato il vincitore a sorpresa, che negli ultimi 30 chilometri ha lottato sul pavé e le salite e negli ultimi 600 metri era in testa per sferrare l’ultimo attacco, arrivato potentissimo e senza possibilità di replica. Il Norvegese, che alla sua ruota aveva proprio Viviani, ha sorpreso tutti, e con un grande lancio si è preso la vittoria di questa difficilissima corsa. “ È stata una vittoria costruita nell’ultimo chilometro - ha commentato Kristoff dopo il traguardo - Gaviria il mio compagno mi aveva detto che non aveva la gamba per giocarsi il finale e mi ha detto di andare. Vedremo come andranno le altre classiche di primavera, che ci saranno nei prossimi giorni. Per me il bilancio è già positivo questa è la corsa che volevo vincere in questa stagione e ci sono riuscito”. Kristoff nel suo palmares ha già una Milano-Sanremo e un Giro delle Fiandre oltre a un argento ai Mondiali del 2017 e il titolo europeo nello stesso anno.

La prossima settimana sarà la volta del Giro delle Fiandre, seconda classica Monumento della stagione.

