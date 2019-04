Gilbert re della Parigi-Roubaix, in una volata a due supera Politt

di Francesca Monzone

Philippe Gilbert in una volata a due con il tedesco della Katusha-Alpecin Nils Politt, nel velodromo di Roubaix ha vinto la regina delle classiche. Terzo posto per il campione nazionale belga Lampaert della Deceuninck-Quick Step. Per il trentasettenne vallone quella di oggi è la prima vittoria alla Parigi-Roubaix. Delusione per Per il grande favorito Sagan, che sul Carrefour dell’Arbre a 19 chilometri dal finale, non è riuscito a rispondere all’attacco di Gilbert.

© RIPRODUZIONE RISERVATA