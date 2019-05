Primoz Roglic da grande favorito ha vinto la cronometro individuale di San Marino, lunga 34,8 con partenza da Riccione. Ottima prova di Vincenzo Nibali che chiude con il quarto miglior tempo a 1’25” dallo sloveno, mentre il britannico Yates, in crisi ha perso posizioni importanti. La maglia rosa Valerio Conti, partito per ultimo, nonostante le condizioni avverse del tempo, con pioggia battente, è riuscito a mantenere il primo posto nella classifica generale. Alle sue spalle però ora c’è Roglic con appena 1’50” di ritardo e che aspetta l’arrivo delle montagne per attaccare. Lo sloveno specialista delle prove contro il tempo ha polverizzato tutti gli avversari, partendo da Viktor Campenaerts, che aveva fatto segnare il miglior tempo al traguardo. Lo sloveno ha fermato il cronometro sul tempo di 51’52”, migliorando quanto fatto da Campenaerts di 11”. Terzo Bauke Mollema attardato di un minuto e poi Nibali.

Prova perfetta per il siciliano , che nonostante la pioggia e la sella che si è abbassata a causa di una buca, è riuscito a portare a termine la sua prova con il tempo di 52’57”.

Ora nella classifica generale guidata da Conti, Nibali è in undicesima posizione con un ritardo di 3’34”, Jungels a 4’08”, con Zakarin a 5’22”, Yates a 5’36”e Lopez a 6’18”.

Domani ci sarà il giorno di riposo. Martedì si ripartirà con due tappe pianeggianti e giovedì arriveranno le Alpi.



Ordine d’arrivo

1. Primož Roglic (TJV)

2. Victor Campenaerts (LTS) +11"

3. Bauke Mollema (TFS) +1'00"

4. Vincenzo Nibali (TBM) +1'05"

5. Tanel Kangert (EF1) +1'10"

6. Chad Haga (SUN) +1'14"

7. Bob Jungels (DQT) +1'16"

8. Hugh Carthy (EF1) +1'30"

9. Pello Bilbao (AST) +1'43"

10. Mattia Cattaneo (ANS) +1'52"



Classifica generale

1. Valerio Conti (UAD) 36:08:32

2. Primož Roglic (TJV) +1:50

3. Nans Peters (ALM) +2:21

4. José Joaquín Rojas (MOV) +2:33

5. Fausto Masnada (ANS) +2:36

6. Andrey Amador (MOV) +2:39

7. Amaro Antunes (CPT) +3:05

8. Valentin Madouas (GFC) +3:27

9. Giovanni Carboni (BRD) +3:30

10. Pello Bilbao (AST) +3:32





© RIPRODUZIONE RISERVATA