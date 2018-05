Giro d'Italia, Viviani sprinta a Iseo e Yates conserva la maglia rosa

Poker per Elia Viviani della Quick Step Floors che oggi a Iseo ha conquistato con una volata perfetta la sua quarta vittoria alla corsa rosa. Al secondo posto Sam Bennet della Bora Hansgrohe, mentre il terzo posto è andato a Niccolò Bonifazio della Bahrein Merida. Quarto posto Danny Van Poppel della Lotto NL-Jumbo seguito da Goncalves della Katusha Alpecin.



Viviani con la vittoria di oggi conquista ulteriori punti per la classifica a punti della maglia ciclamino è sicuramente sarà lui a infossarla domenica a Roma. Il veneto oggi ha conquistato la diciassettesima tappa del Giro d’Italia da Riva del Garda a Iseo di 155 chilometri, in precedenza aveva vinto a le due tappe in Israele a Tel Aviv e Eilat e a Nervesa della Battaglia. Nella classifica generale Simon Yates della Mitchelton-Schott mantiene il primo posto seguito dall’olandese Tom Dumoulin della Sunweb a 56” e Domenico Pozzovivo a 3’11”.



Simon Yates: “In questo Giro non si riesce ad avere una giornata tranquilla, quella che oggi doveva essere una giornata tranquilla è diventata complicata per la pioggia.

È un corridore molto forte Dumoulin e mi aspetto che faccia qualcosa nei prossimi giorni”.



Elia Viviani: “Bennett poteva pareggiare oggi era una tappa più adatta a lui che a me. È stata una tappa dura perché nessuno voleva lasciare andare la fuga. Oggi non abbiamo lavorato tanto ci hanno messo un po’ in difficoltà nelle salite e abbiamo giocato di più di strategia. Speravano di arrivare sul traguardo asciutto e invece c’era la pioggia e abbiamo cambiato la strategia nel finale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA