Nibali punta Sanremo: ​«Non è facile ripetersi, ci proverò»

«Sono contento dei segnali che ho ricevuto dalla Tirreno-Adriatico, perché dimostrano che la mia condizione sta crescendo. La Sanremo è forse la gara più difficile da interpretare e questo è il suo grande fascino. Non sarà facile ripetere il compito dell'anno scorso, ma farò del mio meglio per provare». Così Vincenzo Nibali, sul sito della Bahrain-Merida, nell'antivigilia della 110/a Milano-Sanremo che sabato affronterà da campione uscente. «La Sanremo è una delle gare più amate: sembra facile, ma ci vuole solo un secondo per vincerla o perderla. La Parigi-Nizza mi ha dato un buon riscontro e spero di essere al meglio», aggiunge Sonny Colbrelli.

