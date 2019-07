Tour, Ewan vince allo sprint: ​Alaphilippe resta in giallo

L'australiano Caleb Ewan ha vinto al fotofinish, bruciando l'olandese Dylan Groenewegen, l'11/a tappa del 106/o Tour de France di ciclismo, da Albi a Tolosa, lunga 167 chilometri. Il francese Julian Alaphilippe ha conservato la maglia gialla di leader della classifica generale.



Giornata sfortunata per Giulio Ciccone, coinvolto in una caduta a circa 30 chilometri dal traguardo insieme ad altri corridori. L'abruzzese, dolorante a un ginocchio, non è più riuscito a rientrare nel primo gruppo e ha tagliato il traguardo con oltre 12' minuti di ritardo. Ma nella caduta è andata anche peggio all'olandese Niki Terpstra, costretto al ritiro dopo aver battuto violentemente la spalla destra. Il primo degli italiani in classifica è ora Fabio Aru, staccato però di quasi 6 minuti. Alaphilippe conserva 1'12" di vantaggio sul britannico Geraint Thomas e 1'16" sul colombiano Egan Bernal.

