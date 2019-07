Tour, nona tappa a Impey. Alaphilippe resta in giallo

Parla sudafricano il Tour de France, con Daryl Impey (Mitchelton-Scott),che in una volata a due, ha superato Tiesj Benoot (Lotto Soudal), vincendo la nona tappa del Tour de France: 170 chilometri da Saint-Étienne a Brioude. La volata per il terzo posto è andata a Jan Tratnik (Bahrain-Merida) che ha chiuso davanti a Naesen (Ag2r La Mondiale) e Stuyven (Trek-Segafredo).

Impey nel 2013 fu il primo corridore sudafricano a indossare la maglia gialla del Tour de France. Per quanto riguarda la classifica generale tutto invariato con Alaphilippe sempre in maglia gialla, con 23” di vantaggio su Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e 53” su Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

La tappa di oggi sulla carta favoriva una fuga che sarebbe arrivata al traguardo e così è stato. Sono stati 15 i fuggitivi che hanno animato la corsa, segnando poi il finale con: Lukas Postlberger (Bora-hansgrohe), Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale), Ivan Garcia Cortina, Jan Tratnik (Bahrain-Merida), Tony Martin (Jumbo-Visma), Simon Clarke (EF Education First), Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nicolas Roche (Sunweb), Jesus Herrada (Cofidis), Tiesj Benoot (Lotto Soudal), Romain Sicard (Total Direct Energie), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Anthony Delaplace (Arké-Samsic).

Il gruppo ha lasciato fare, con i 15 battistrada che hanno raggiunto un vantaggio massimo di 12 minuti. Da registrare una brutta caduta in corsa, con De Marchi che 10 chilometri dopo la partenza è finito rovinosamente a terra. Il corridore della CCC costretto al ritiro, è stato trasportato in ambulanza in ospedale per stabilire eventuali fratture.

Dopo l’ultimo GpM dal gruppetto all’attacco si sono staccati Impey e Benoot, mentre poco dopo hanno provato a inseguirli Soler, Tratnik, Naesen e Stuyven. Nell’ultimo chilometro Impey e Benoot hanno guadagnano terreno per giocarsi la vittoria. Il sudafricano però è decisamente più forte e il belga ha tagliato il traguardo al secondo posto. Con 10” di ritardo sono arrivati in ordine Tratnik, che ha chiuso il podio, Naesen e Stuyven.

Il gruppo è arrivato con un ritardo di 16'25", con Nibali, Felline e Bettiol che hanno tagliato il traguardo con un gap 19’03”.

Domani la decima tappa sarà di 217 chilometri da Saint-Flour ad Albi. Sarà ancora una tappa mossa, con 4 GpM non impegnativi di terza e quarta categoria, e una discesa impegnativa prima della Cote d’Espailon a 95 chilometri dal traguardo. Gli ultimi 5 chilometri saranno pianeggianti, anche se nel finale ci sarà una leggera pendenza. Potrebbe essere ancora una fuga ad arrivare alla vittoria o uomini come Sagan e Alaphilippe.



Ordine d’arrivo

1. Daryl Impey (MTS) 4:03:12

2. Tiesj Benoot (LTS) 4:03:12

3. Jan Tratnik (TBM) +0:10

4. Oliver Naesen (ALM) +0:10

5. Jasper Stuyven (TFS) +0:10

6. Nicolas Roche (SUN) +0:14

7. Marc Soler (MOV) +0:21

8. Iván García (TBM) +1:50

9. Simon Clarke (EF1) +1:50

10. Anthony Delaplace (PCB) +2:42





Classifica generale

1. Julian Alaphilippe (DQT) 34:17:59

2. Giulio Ciccone (TFS) +0:23

3. Thibaut Pinot (GFC) +0:53

4. George Bennett (TJV) +1:10

5. Geraint Thomas (INS) +1:12

6. Egan Bernal (INS) +1:16

