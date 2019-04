Tour of the Alps, vince Sivakov: ​Masnada conquista l’ultima tappa

di Francesca Monzone



Al Tour of the Alps Pavel Sivakov (Sky) si aggiudica la classifica generale, mentre Fausto Masnada (Androni Giocattoli) fa il bis e conquista l’ultima tappa con arrivo a Bolzano. Bravissimo Vincenzo Nibali (Bahrein Merida), che chiude questi 5 giorni di gara sul terzo gradino della generale, alle spalle Geoghrgan Hart (Sky) e del vincitore Sivakov.

Questo Tour of the Alps appena concluso, ha raccontato molto sui corridori che vedremo al prossimo Giro d’Italia, in particolare sullo squalo dello Stretto, che sembra essere quello dei tempi migliori e che rivedremo alla Liegi di domenica prossima, pronto a giocarsi la vittoria. Sorprendente il vincitore della generale Pavel Sivakov, ventunenne russo ma nato in Italia e che vanta la vittoria al Giro d’Italia under23 e una vittoria al Tour de l’Avenir, oltre alla seconda tappa di questa piccola corsa a tappe.

In cinque giorni di corsa la Sky di Froome è stata la vera dominatrice, e che dal Giro vedremo con il nuovo nome di Ineos. La formazione britannica oltre ai corridori come Froome e Thomas può contare su giovani molto talentosi, come il vincitore della prima e quarta tappa Tao Geoghrgan Hart, il britannico di ventiquattro anni che insieme a Sivakov ha dominato la corsa. Per l’Italia ottima prova di Fausto Masnada il vincitore della terza e quinta tappa. Masnada è il corridore che sulle Alpi ha ritrovato se stesso. Questo giovane di talento nell’Androni ha trovato la squadra pronta a scommettere sulle sue capacità, anche quando i risultati tardavano ad arrivare e lui li ha ripagati con queste vittorie. Oltre al Bergamasco ha ben figurato Mattia Cattaneo compagno di Masnada e Dario Cataldo (Astana).

Nella classifica generale troviamo quindi 4 italiani nella top ten, con Nibali terzo, seguito da Cattaneo e Masnada al quarto e quinto posto e poi Cataldo ottavo.



ORDINE D’ARRIVO

1. Masnada Fausto (Androni Giocattoli - Sidermec) in 4:02:06

2. Quintero Carlos (Manzana Postobon) a 0:07

3. Velasco Simone (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM) a 1:31

4. Cataldo Dario (Astana Pro Team)

5. Thalmann Roland (Team Vorarlberg Santic) a 1:33

6. Vuillermoz Alexis (AG2R La Mondiale) a 2:14

7. Nibali Vincenzo (Bahrain Merida)

8. Cattaneo Mattia (Androni Giocattoli - Sidermec)

9. Geoghegan Hart Tao )Team Sky)

10. Sivakov Pavel (Team Sky)



CLASSIFICA FINALE

1. Sivakov Pavel (Team Sky) in 18:58:00

2. Geoghegan Hart Tao (Team Sky) a 0:27

3. Nibali Vincenzo (Bahrain Merida) a 0:33

4. Cattaneo Mattia (Androni Giocattoli - Sidermec) a 1:03

5. Masnada Fausto (Androni Giocattoli - Sidermec) a 1:13

6. Majka Rafał (BORA - hansgrohe) a 1:46

7. Hirt Jan (Astana Pro Team) a 2:03

8. Cataldo Dario (Astana Pro Team) a 2:58

9. Thalmann Roland (Team Vorarlberg Santic) a 3:14

10. Vlasov Aleksandr (Gazprom-RusVelo) a 4:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA