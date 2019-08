Ciclismo Under 23, medaglia d'oro per Dainese, argento Cecchini

Ancora giornata di medaglie per l’Italia, che ai Campionati Europei di ciclismo ad Alkmaar in Olanda, ha conquistato l’argento con Elena Cecchini nella prova Elite, e l’oro con Alberto Dainese nella prova under23.

L’italia nel suo paniere ha così 8 medaglie: 3 ori, 4 bronzi e un argento.

Le azzurre nella prova elite non partivano da favorite, ma ancora una volta, grazie alle qualità di squadra unita, sono riuscite a portare a casa un argento straordinario, alle spalle della padrona di casa, l’olandese Amy Pieters. Il terzo posto è andato alla tedesca Lisa Klein. La gara è stata caratterizzata dal trio formato da Klein, Cecchini e Pieters, che sono andate in fuga. Il gruppo dietro non ha trovato l’accordo, in particolare Olanda, con Spagna e Belgio non hanno collaborato e le tre battistrada hanno fatto la loro gara, raggiungendo un vantaggio massimo di 2’40”.

Nell’ultimo giro le fuggitive sono arrivate con un vantaggio di soli 43”, che poi è tornato ad aumentare man mano che il traguardo si faceva più vicino. A 5 chilometri dal finale il distacco era tornato sopra il minuto e dietro il gruppo ormai si era arreso, pensando di lottare solo per il quarto posto.

Con cambi regolari le tre sono arrivate all’ultimo chilometro, con la tedesca davanti e la Pieters con la Cecchini dietro, che si studiavano, sapendo di essere più forti. A 350 metri dal traguardo è stata l’olandese a lanciare la volata, con la Cecchini che in terza posizione ha saltato senza problemi la tedesca. Nella volata la Pieters è stata più potente e l’azzurra si è dovuta accontentare dell’argento. Al traguardo Elena Cecchini è stata accolta dall’abbraccio del suo fidanzato Elia Viviani, che ha seguito da vicino tutta la corsa. Domani tra i favoriti per la prova regina, quella Elite uomini, ci sarà Elia Viviani, che si giocherà il titolo con l’olandese Groenewegen.

Nella prova under23 Alberto Dainese, guidato dai compagni Ferri e Dalla Valle ha conquistato allo sprint il titolo europeo. L’Italia è stata la vera dominatrice di questa prova con Alexander Konychev andato in fuga con il norvegese Hvideberg. Konychev a 20 chilometri dal finale si è sganciato dal norvegese e con un’azione solitaria è andato verso il traguardo. L’azzurro sembrava destinato a conquistare l’oro, ma a 1,8 chilometri dal finale è stato ripreso dal gruppo. Alle spalle di Dainese, l’argento è andato al danese Larsen Kiklas e il bronzo all'estone Rait Arm. Nono, l'altro azzurro Michele Gazzoli.

Prima della prova under23 è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il ventiduenne Bjorg Lambrecht, morto lunedì mentre si correva la terza tappa del Giro di Polonia. La nazionale belga, per ricordare il suo corridore, è partita davanti a tutti.





CRONO

ORO Andrea Piccolo - CRONO INDIVIDUALE UOMINI JUNIORES



BRONZO Affini Edoardo, Boaro Manuele , Martinelli Davide, Guazzini Vittoria, Longo Borghini Elisa e Valsecchi Silvia - MIXED TEAM RELAY



BRONZO Elena Pirrone - CRONO INDIVIDUALE DONNE U23



BRONZO Edoardo Affini - CRONO INDIVIDUALE UOMINI ELITE



IN LINEA

ORO Letizia Paternoster - Prova in Linea donne U23



ORO Alberto Dainese - Prova in Linea uomini U23



ARGENTO Elena Cecchini - Prova in linea Elite



BRONZO Andrea Piccolo - Prova in linea uomini Juniores

