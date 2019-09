Vuelta, Gilbert conquista la dodicesima frazione

di Francesca Monzone

Trionfo di Philippe Gilbert alla Vuelta di Spagna. Il belga della Deceuninck Quick Step, ha preceduto tutti sul traguardo di Bilbao, conquistando la dodicesima frazione e la decima vittoria personale in un grande Giro. Alle spalle del trentasettenne di Verviers, è arrivato Alexander Aranburu (Caja Rural) e Fernando Barcelo (Euskadi). Per la classifica generale tutto invariato con Roglic che rimane in maglia rossa, seguito da Valverde, Lopez e Quintana. L’Italia anche oggi è andata all’attacco entrando nella fuga di giornata, ma si è dovuta accontentare dell’ottavo posto di Manuele Boaro (Astana), il decimo di Valerio Conti (UAE Emirates) e l’undicesimo di Jacopo Mosca (Trek-Segafredo).

Spettacolare Gilbert, che nella tappa dedicata ai Paesi Baschi, di 171 chilometri da Circuito de Navarra a Bilbao, con un’azione spettacolare sull’ultima salita, ha anticipato i compagni di fuga. Il belga oggi era entrato nella fuga di giornata, andata via a 50 chilometri dal finale, formata da 19 corridori e tra questi c’erano anche i nostri Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Valerio Conti e Marco Marcato (UAE Team Emirates). Il primo a passare sul secondo GpM è stato il nostro Marcato, seguito da Conti e Gilbert. A 32 chilometri dal traguardo ha provato ad attaccare Jonathan Lastra ma senza successo. Ci provano poi Grmay e Grosschartnerq ma anche per loro niente da fare. L’azione decisiva è arrivata sull’ultima salita con Gilbert, che ha attaccato sull’Alto de Arraiz. Il belga senza grandi difficoltà ha preso subito il giusto vantaggio per andare verso il traguardo, dove si è preso il terzo successo stagionale.

Domani tappa difficile e che farà male a tanti corridori. Saranno sette i GpM da affrontare, con un impegnativo arrivo in salita, nella frazione di 166,4 chilometri da Bilbao a Los Machucos.



Classifica generale

1. Primož Roglic (TJV) 44:52:08

2. Alejandro Valverde (MOV) +1:52

3. Miguel Ángel López (AST) +2:11

4. Nairo Quintana (MOV) +3:00

5. Tadej Pogacar (UAD) +3:05

6. Carl Fredrik Hagen (LTS) +4:59

7.Rafal Majka (BOH) +5:42

8. Nicolas Edet (COF) +5:49

9. Dylan Teuns (TBM) +6:07

10. Wilco Kelderman (SUN) +6:25





Ordine d’arrivo

1. Philippe Gilbert (DQT) 3:48:18

2. Alex Aranburu (CJR) +0:03

3. Fernando Barceló (EUS) +0:03

4. José Joaquín Rojas (MOV) +0:22

5. Nikias Arndt (SUN) +0:26

6. Tosh Van Der Sande (LTS) +0:29

7. Cyril Barthe (EUS) +0:29

8. Manuele Boaro (AST) +0:29

9. Tim Declercq (DQT) +0:29

10. Valerio Conti (UAD) +0:31





