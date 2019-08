Vuelta, è Valverde il numero 1: sono 13 gli italiani al via sabato

Sabato da Torrevieja, Alejandro Valverde partirà per la 74/a Vuelta di Spagna con il numero 1 sulle spalle. Il murciano, che l'anno scorso ha lottato fino alla fine per la vittoria, poi finita a Simon Yates, tornerà a disputare una delle gare che più lo appassionano e che vinse nel 2009. La Movistar lo sosterrà per un nuovo assalto al primato, a cominciare dall'ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, e dal colombiano Nairo Quintana, che mise le mani sulla Vuelta nel 2016. Saranno 13 i corridori italiani al via: all'esordio assoluto in un grande Giro, Matteo Fabbro, mentre Aru è l'uomo di classifica. La formazione che schiera più azzurri è la UAE Emirates che, proprio accanto al sardo, schiererà Conti, Marcato e Troia. L'Astana si affiderà a Dario Cataldo e Manuele Boaro; la Bora-Hansgrohe al campione italiano Davide Formolo; la Deceuninck-Quick Step a Eros Capecchi; il Team Katusha Alpecin a Enrico Battaglin e Matteo Fabbro; l'Ineos a Salvatore Puccio; la Trek-Segafredo a Gianluca Brambilla e Jacopo Mosca; la UAE Emirates a Fabio Aru, Valerio Conti, Marco Marcato e Oliviero Troia.

