di Diego Scarpitti

Inizia nel migliore dei modi l’avventura di David Marìn sulla panchina del Lollo Caffè Napoli Calcio a 5. In completo bianco contro i trevigiani in azzurro, capitan Massimo De Luca e soci battono 4-3 Came Dosson nello spareggio e si aggiudicano la possibilità di giocare la Supercoppa italiana contro l’Acqua e Sapone in programma il 1 novembre.



Rotto il sortilegio e riscatto immediato proprio contro gli avversari che interruppero il sogno scudetto in gara tre dei playoff. «Abbiamo disputato una grande partita: successo meritato e gioia immensa poter giocare una finale con questa maglia. Non potevamo iniziare nel modo migliore. Questa vittoria ci darà tanto entusiasmo per l’inizio del campionato». Il leader della squadra De Luca comprende a dovere il notevole significato dell’impresa compiuta: iniezione di fiducia che lascia ben sperare.



Sempre avanti nel punteggio e in totale controllo del match, la percussione devastante sulla sinistra di Rubio mette in condizione Cesaroni di insaccare e siglare il primo vantaggio. Vieria illude i suoi con il momentaneo pareggio. Passano appena 50” esatti e non tarda la risposta repentina di Jelovcic da posizione centrale (1-2). Allungano i napoletani con Mancha, servito millimetricamente dal rilancio del portiere Molitierno: l’1-3 è il più classico dei gol sul parquet. L’estremo difensore rinvia e al volo, con un tocco vellutato, l’attaccante trasforma in oro il pallone.



Al riposo i partenopei rifiatano, senza accusare la fatica della prima frazione. Riprendono le ostilità e la seconda marcatura di Vieira riapre la gara (2-3). Il Napoli fa spallucce, non si disunisce né accusa il colpo, ripristinando il +2 con Jelovcic (2-4). Controllo e possesso palla consentono di non variare il corso degli eventi. Mancha, Duarte e De Luca rimediano il giallo. Da rivedere la decisione arbitrale nell’ultima occasione. Analoga sorte tocca ad Alemao, che viene sanzionato. L’arrembaggio della Came si esaurisce ad un minuto dal termine con la rete de portiere di movimento Grippi. Scorre il cronometro e la Came invoca un penalty non concesso.



Meritato il passaggio del turno per il Napoli di De Luca, convocato in Nazionale per le amichevoli delle prossima settimana in Belgio. Apprezzabile il contributo dell’argentino Fernando Wilhelm, già in splendida forma. «Scorso anno sfortunato. Il mio infortunio è acqua passata e voglio godermi questo campionato molto bello. Sono motivato, ho trovato un gruppo bellissimo e per fortuna abbiamo iniziato con il piede giusto. Sapevo che sarebbe stata durissima ma siamo stati cinici e questo ci ha premiato».



Si congratula con i suoi il presidente Ciro Veneruso. La vittoria era il nostro primo obiettivo stagionale: arrivare a giocare la finale di Supercoppa è l’inizio di un percorso importante per la nostra società. Siamo consapevoli della nostra forza e dimostreremo di essere protagonisti nel corso della stagione». Buona la prima. Chi ben cominicia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA