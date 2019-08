di Gianluca Agata

Con un giorno di anticipo a Kingston sul lago Ontario in Canada, Niccolò Nordera ha vinto il Campionato del Mondo classe Laser 4.7 . Con 11 prove disputate ed ancora un giorno di regata Niccolò ha 19 punti di vantaggio sul secondo classificato, il croato Roko Stipanovic e 30 sullo sloveno Gasper Strahovnik. Una trasferta canadese che ha visto impegnata una bella squadra campana: con Niccolò nelle acque del lago Ontario anche il compagno di squadra Raffaele Milano attualmente in 9° posizione nella flotta silver e Giorgia Deuringer del Circolo Nautico Posillipo, in 29° posizione nella flotta femminile, accompagnati dai tecnici Giovanni Magliulo e Antonio Petroli.



«Sono commosso ed orgoglioso dell’incredibile risultato conseguito da Niccolò Nordera - afferma Massimiliano Cappa Consigliere alla Vela del Reale Yacht Club Canottieri Savoia - I miei vivissimi complimenti e quelli di tutto il circolo Savoia a Niccolò e al suo allenatore Giovanni Magliulo. Questo è un risultato che viene da lontano, sono, infatti, sono 6 anni che il Circolo Savoia segue Nicolò che si è sempre distinto per costanza, impegno, dedizione, lealtà e sportività incarnando perfettamente gli storici valori del nostro sodalizio».



Un grande merito ai suoi genitori che con, amorevole impegno, hanno sempre sostenuto Nicolò credendo nelle sue potenzialità” Per il Presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo : “Un grande risultato in una trasferta impegnativa, programmata con un obiettivo ambizioso, centrato al meglio da un atleta che in questi ultimi anni ha regalato tanti successi al suo Circolo ed alla Vela Campana; le congratulazioni del Comitato V Zona a Niccolò, ai suoi genitori all’allenatore Magliulo ed al Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l’importante impegno profuso nella vela giovanile. Questi risultati sono di forte stimolo per tutti i Circoli e per i tanti atleti impegnati nella vela agonistica"

