Atp, Nadal sempre al comando: Fognini 15esimo, Cecchinato 27esimo

Rafael Nadal è sempre più leader della classifica mondiale del tennis maschile: grazie all'11° trionfo nel Roland Garros, lo spagnolo ha conservato il vantaggio di 100 punti sullo svizzero Roger Federer. Per Rafa è la quarta settimana del sesto regno (la 179/a complessiva). Sul terzo gradino del podio il tedesco Alexander Zverev. Best ranking eguagliato dall'argentino Juan Martin Del Potro che, grazie alla semifinale di Parigi, torna in quarta posizione, scavalcando il croato Marin Cilic e il bulgaro Grigor Dimitrov. Guadagna una posizione anche il finalista del Roland Garros, l'austriaco Domonic Thiem, ora settimo, davanti al sudafricano Kevin Anderson, al belga David Goffin e allo statunitense John Isner. Fabio Fognini, grazie agli ottavi guadagnati a Parigi, avanza di tre posizioni, arrivando al n. 15 e confermandosi il primo degli italiani. Alle sue spalle irrompe Marco Cecchinato che, grazie alla semifinale parigina, fa un balzo di 45 posti e avanza fino al n. 27. Andreas Seppi è 49/o, Matteo Berrettini 80/o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA