Wta, Halep rafforza il primato: la Giorgi torna nella top 50

Diverse variazioni nella classifica mondiale del tennis femminile, sempre guidata da Simona Halep, in testa per la sedicesima settimana consecutiva (32/a complessiva): la romena, che a Parigi ha finalmente conquistato il primo trofeo Slam, consolida il proprio primato, portando a 1.225 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki; sono 1.420, invece, i punti di vantaggio sulla spagnola Garbine Muguruza. Al quarto posto la finalista del Roland Garros, la statunitense Sloane Stephens, che precede l'ucraina Elina Svitolina e la francese Caroline Garcia. La top ten è completata dalle ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova, dalle statunitensi Venus Williams e Madison Keys. Esce dalle prime 10 la campionessa 2017 di Parigi, la lettone Jelena Ostapenko, che, dopo il ko all'esordio quest'anno, scivola in 12/a posizione. Continua a salire Maria Sharapova che dopo Parigi guadagna altre 7 posizioni e risale fino al 23° gradino della classifica.



Camila Giorgi è sempre la prima delle azzurre: grazie al terzo turno dello Slam parigino la 26enne marchigiana guadagna 8 posizioni ed è n. 49. Alle sue spalle tre passi avanti per Sara Errani, ora 72/a. Guadagna 18 posizioni Deborah Chiesa che, sulla terra rossa, francese ha superato per la prima volta le qualificazioni in un Major, ed è salita al n. 143.

