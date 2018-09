Cliff Diving, grande attesa a Polignano per la World Final

di Redazione Sport

A Polignano a Mare la Red Bull Cliff Diving World Series è ormai una di casa. In vista del Gran Finale del campionato 2018, che si terrà nel weekend del 22 e 23 settembre, il borgo incastonato sugli scogli a picco sull’Adriatico si prepara a cambiare volto, per diventare ancora una volta la Mecca Europea del Cliff Diving, palcoscenico naturale dell’incredibile spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze.



Durante i giorni dell’evento e nelle settimane di preparativi che lo precedono, nessuno si sorprende di vedere gli atleti passeggiare in costume per il centro storico o fare stretching su marciapiedi e muretti. Tra i 24 cliff diver più coraggiosi del mondo, sicuramente il più atteso è l’Italian Hero Alessandro De Rose, unico atleta azzurro in gara, che lo scorso anno proprio a Polignano ha conquistato la sua prima vittoria in carriera.

Alessandro è diventato vero e proprio beniamino dei polignanesi, amatissimo e adottato come un figlio: insieme a lui, sono protagonisti di una divertente clip in cui lo aspettano per la tappa italiana con lo stesso trepidante entusiasmo di quando ci si prepara a ricevere i parenti lontani per il Cenone di Natale.



“A Polignano mi sento a casa, in famiglia: sento l’affetto di ogni singola persona che aspetta di vedere i miei tuffi. Mi stranisce ancora che qui tutti mi riconoscano: non mancano gli abbracci, i selfie e soprattutto gli in bocca al lupo per la gara. Quando salgo sulla piattaforma so di non essere solo: l’energia di ogni tifoso è con me. Conquistare la mia prima vittoria in carriera proprio a Polignano, è stato un sogno diventato realtà. Sono sicuro che anche quest’anno per la Finale i polignanesi si faranno sentire ancora più vicini e mi daranno la carica per raggiungere il mio obiettivo: tornare sul podio nella mia Italia.”



Come ulteriore riconoscimento, quest’anno la cittadina ha assegnato a De Rose, durante l’evento Meraviglioso Modugno, dedicato al celebre cantautore nato proprio a Polignano, il prestigioso premio Mister Volare, per aver contribuito a far volare l’immagine di Polignano a Mare in Italia e nel Mondo.

Chi non potrà essere tra gli oltre 70mila tifosi attesi a Polignano, potrà vivere le emozioni della Finale Mondiale della Red Bull Cliff Diving World Series 2018 seguendo la diretta streaming domenica 23 settembre a partire dalle 13:10 sul sitowww.redbullcliffdiving.com, su Red Bull TV*, sulla pagina FB del Red Bull Cliff Diving e su YouTube.



Polignano è tra le location più amate dagli atleti non solo per il grande calore del pubblico, ma per la sua conformazione che lo rende una vera e propria arena naturale. La cittadina è tra le location più particolari di tutto il campionato: le piattaforme sono montate su una terrazza privata e per raggiungerle i cliff diver devono attraversare il salotto di una casa privata!

Fiato sospeso, nasi all’insù, 3 secondi di attesa che sembrano un’eternità sono sensazioni che Polignano a Mare conosce bene e che le migliaia di appassionati che affolleranno il Grottone e il ponte sulla Lama Monachile non vedono l’ora di provare di nuovo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA