Vuelta, colpo grosso di Yates: fa sua la tappa e la maglia rossa

di Francesca Monzone

Colpo doppio alla Vuelta: Simon Yates si prende la tappa e la maglia rossa nel giorno del riscatto e della rivincita di Nibali, campione e gregario per mostrare la sua condizione.

Una tappa la numero 14, entusiasmante e dura al tempo stessa. Salite e fughe, attacchi a ripetizione per controllare ogni mossa di chi voleva scappare.

Simon Yates primo in solitaria con 2 secondi su Lopez e Valverde. Poi Pinot, Quintana e Kruiswijk a pochi secondi. Mas a 18″. Uran a 26″. E bene sì è comportato Aru a 20” dal primo.

È cambiata la classifica generale. Yates è al comando con 20″ su Valverde e 25″ su Quintana, quarto Lopez a 47″. Tutto ancora apertissimo prima della tappa di domani, altro tappone alla Covadonga, poi martedì la

cronometro che potrebbe decidere tutto.



Artefice della frazione è stato il polacco Kwiatkowski che insieme a Roche e Bookwalter dopo un ottimo lavoro di attacco e cucitura è andato in testa con 10 secondi di vantaggio su Woods,con De Gendt a 42” e il gruppo dei big a 1′ ma c’è stata una spaccatura. Mancavano 31 chilometri

al traguardo.

La fiammata di Nibali, intanto, ha scaldato il cuore della gente. Lo squalo si è presentato in forma, ha attaccato, ha messo in difficoltà la maglia rossa. In una parola, é tornato Nibali, un Nibali formato mondiale.

Kwiatkowski era in testa ma quando si avvicinava l’arrivo, esattamente a 20 chilometri dal traguardo, Nibali é volato in testa.



Poco dopo il via è cominciata la fuga di giornata. Il gruppetto era composto da Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida), Brent Bookwalter, Nicolas Roche (BMC), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Michael Woods

(Education First-Drapac) e Michal Kwiatkowski (Team Sky) mentre non si è presentato alla partenza Barle della Sky dopo la bruttissima caduta di due giorni fa.

Il vantaggio dei sei corridori era in crescita, 4 minuti dopo una quarantina di chilometri così gli uomini della Movistar con Kwiatkowski

in testa hanno cominciato a tirare e il divario si è assottigliato, anche perché loro, ossia quelli della Movistar ma anche la Cofidis, volevano tenere sotto controllo la corsa.

Due minuti e mezzo tra i battistrada, con De Gent che si è imposto nel GPM del Puerto de San Isidoro: i primi 100 chilometri sono scivolati via così.

Due gruppi che si controllavano, il divario rimaneva tra i 2’30-2’40” e poi in prossimità della salita di Alto de La Colladona è arrivato a 2’45” prima di salire a quasi quattro minuti e poi a tre minuti e mezzo a 70 chilometri dalla fine.

Domani si corre la quindicesima tappa della Vuelta. Conclude la seconda settimana di corsa prima del riposo di lunedì. Ci sono 185,5 chilometri da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, con arrivo in quota di una

tappa di montagna che si annuncia spettacolare e dura.





Le reazioni



Aru: Oggi stavo meglio, sono contento rispetto alle sensazioni che ho avuto oggi. È stata una giornata migliore rispetto alle precedenti e anche a livello di fiducia queste tappe aiutano.



Nibali: È stata una gara molto dura e veloce le gambe mi facevano male a causa della tappa di ieri. Ho ancora qualche dolore ma la condizione è sicuramente in crescita. Questi attacchi mi servono sopratutto per mettere stanchezza nelle gambe considerando che sono dovuto rimanere fermo dopo l’incidente. Ogni giorno va meglio ci vuole solo un po’ di pazienza.



Yates: E 'stata una tappa molto difficile, ma ho scelto il mio momento molto bene nel finale. Sono riuscito ad attaccare nel momento giusto. Non mi sono girato a guardare indietro finché la strada non ha spianato un po’. Quando ho visto che ero in vantaggio ho dato tutto il possibile per il finale. Sono molto contento."

