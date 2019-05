di Diego Scarpitti

Coni-Albricci si rinnova la convenzione. Lunedì 6 maggio (ore 11), presso la Caserma Minucci, verrà apposta la firma, per rinfrescare la convenzione di co-uso dello Stadio Militare dell'Arenaccia «Alberico Albricci» da parte delle Federazioni sportive e delle associazioni dilettantistiche. In un momento di grande disagio per la temporanea indisponibilità di numerosi impianti, interessati dai lavori di restyling, in vista delle Universiadi di luglio, esprime grande soddisfazione Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. «La città di Napoli potrà continuare ad usufruire un’importantissima struttura.



Proseguiranno nel loro compito di sovrintendere, dirigere e coordinare tutte le attività sportive all’interno del complesso le Federazioni interessate e le associazioni, già operanti dal 2001, anno di avvio dell’accordo tra le parti. Interverranno e ratificheranno l’intesa il generale Salvatore Esposito, (delegato da Rosario Castellano, generale di Corpo d'Armata e comandante delle Forze Operative Sud), Paolo Trapanese, presidente Fin Campania, Sandro Gelormini per la Polisportiva Partenope Rugby, Sandro Del Naia, presidente comitato regionale Fidal, Fabrizio Senatore, presidente Fir Campania, alla presenza di Roncelli.



