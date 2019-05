Coni, Taranto candidata ​per i Giochi del Mediteranneo 2025

Taranto si candida per organizzare i Giochi del Mediteranneo 2025. Ora è ufficiale: la decisione è stata annunciata in una conferenza congiunta al Coni seguita alla Giunta nazionale odierna, alla presenza del sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, del ministro per il Sud Barbara Lezzi, del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, mentre telefonicamente è intervenuto anche il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano.



«Da qui al 24 giugno ho ordinato a tutti una 'tregua olimpicà per evitare che qualsiasi parola possa essere strumentalizzata da chiunque voglia favorire il nostro competitor». Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta odierna in merito all'ultimo mese di corsa della candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026. La decisione verrà presa dal Cio il 24 giugno a Losanna. «Domani vado a Vienna per il seminario annuale dei Comitati olimpici europei e sarà un'occasione per promuovere la candidatura olimpica, ci saranno sei, sette membri Cio ma anche i nostri competitor», ha aggiunto Malagò. (

