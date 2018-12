Coppa del Mondo, Hirscher vince il gigante di Val D'Isere: Tonetti 8/o

L'austriaco Marcel Hirscher - successo numero 60 - ha vinto in 1'42«99 lo slalom gigante di Coppa del mondo di sci in Val d'Isere. Seguono, con forti distacchi, il norvegese Henrik Kristoffersen (1'44»17) e lo svedese Matts Olsson (1'44«30). Miglior azzurro anche in questa gara è stato il bolzanino Riccardo Tonetti, 8/o in 1'44»78. Poi, ci sono Luca De Aliprandini, 16/o in 1'45«63, e Manfred Moelgg, 17/o in 1'45»64. Domani è in programma uno slalom speciale. Assente Stefano Gross per i postumi di un infortunio, le fortune azzurre sono nelle mani di Manfred Moelgg, mentre Hirscher punta subito a quota 61.

