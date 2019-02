Coppa Italia, la Final Eight allo Stadio del Nuoto di Bari

di Diego Scarpitti

Final Eight di Coppa Italia allo Stadio del Nuoto di Bari dall’8 al 10 marzo. La Federazione Italiana Nuoto rende noto il programma della 28esima edizione. Si parte con il big match tra i campioni d’Italia della Pro Recco e il Posillipo. Ai quarti di finale i due napoletani della formazione di Ratko Rudic e atleti del Settebello Vincenzo Renzuto Iodice e Alessandro Velotto affronteranno capitan Paride Saccoia e compagni (ore 15). La Canottieri Napoli di Paolo Zizza chiuderà il venerdì pallanuotistico (ore 19.30), sfidando l’Ortigia del valido portiere Enrico Caruso. Al Brescia di Valentino Gallo e Zeno Bertoli toccherà la Lazio (ore 16.30), mentre al puteolano Giuseppe Valentino e al salernitano Vincenzo Dolce il compito di guidare la Bpm Sport Management contro il Bogliasco Bene (ore 18). In semifinale la vincente tra biancocelesti e rossoverdi si scontrerà con chi prevarrà tra giallorossi e biancoverdi (ore 15). L’altra semifinale, invece, fissata alle ore 16.15. Domenica 10 marzo la finale (ore 16) verrà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, così come le semifinali della competizione nazionale. Il Recco vanta in bacheca ben 13 Coppe Italia. Un titolo per Posillipo, Canottieri e Brescia. Il circus della pallanuoto (nella foto di Manuel Schembri) si trasferirà in Puglia, nell'impianto ristrutturato in occasione dei Giochi del Mediterraneo.

