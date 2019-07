di Diego Scarpitti

Waffenstadt, «città delle armi», non a caso. Da San Giorgio del Sannio a Suhl, dalle Universiadi 2019 alla Coppa del Mondo junior va sempre a bersaglio Maria Varricchio. In Turingia non tradisce le attese la studentessa in Scienze e tecniche psicologiche (Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento) e realizza un vero capolavoro balistico. Insieme a Margherita Veccaro di Verona e Brunella Aria di Torino, l’infallibile tiratrice delle Fiamme Oro stabilisce il nuovo record europeo ed italiano (1702 punti). «Siamo salite sul tetto del mondo, battendo ben 21 squadre. E’ sicuramente una grandissima soddisfazione. Gara molto difficile: abbiamo tirato ogni colpo per il gruppo, vincendo l’oro e stabilendo il nuovo primato continentale e nazionale», spiega soddisfatta l’atleta classe’99, che indossa la divisa della Polizia di Stato.



Dei Giochi all’ombra del Vesuvio un ricordo indelebile. «Emozione indescrivibile aver vinto il bronzo a Napoli e con Dario Di Martino: ho sempre provato grande stima e ammirazione nei suoi confronti, sin da quando ero più piccola. Alle premiazioni regionali, infatti, Dario era quasi un idolo per me. Emozione molto forte trionfare a casa». Alla Mostra d’Oltremare un vero tripudio. «Volevamo a tutti i costi la medaglia e abbiamo sparato con il cuore. Il tifo caloroso e assordante di amici e parenti è stato sicuramente un punto a nostro favore», conclude Maria, che domani sarà impegnata nel mixed team, proprio la gara nella quale a Napoli ha messo al collo la bronze medal…..

