di Gianluca Agata

L'Italia di Luca Curatoli conquista il secondo posto al termine della gara a squadre che ha concluso la tappa di Madrid del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il quartetto azzurro composto da Enrico Berrè, reduce dal successo individuale, e da Gigi Samele, il napoletano Luca Curatoli ed Aldo Montano, sale per la quarta volta in stagione sul secondo gradino del podio. L'ultima prova stagionale ha visto in finale, ancora una volta, l'Italia sfidare la Corea del Sud. Ad avere la meglio è stata la squadra asiatica che ha scalato il podio sino al gradino più alto grazie al punteggio di 45-41. Curatoli e compagni, teste di serie numero 2 del tabellone, avevano esordito nel tabellone dei 16 superando per 45-15 la Colombia.



Ai quarti è giunta poi la vittoria contro i cugini della Francia col punteggio di 45-41. In semifinale, invece, gli azzurri hanno avuto nettamente ragione dell'Ungheria del bicampione olimpico Aron Szilagy, per 45-35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA