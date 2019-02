di Diego Scarpitti

«Dedico la vittoria a Manuel Bortuzzo, ferito tragicamente a Roma. Gli siamo tutti vicino». La campionessa in tuta cremisi Barbara Pozzobon si ripete nuovamente in Argentina e vince la Santa Fè-Coronda. Inizia nel migliore dei modi il 2019. Bis d’oro per l’atleta trevigiana, già sul gradino più alto del podio nel 2017 e argento nel 2018. Nella prima prova di Coppa del Mondo in acque libere la 24enne di Maserada riporta un risultato importante alla presenza di Francesco Montini, presidente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Unica italiana in gara tra le donne, la variazione del percorso a causa dei livelli idrometrici fuori norma non impensierisce la Pozzobon. «Mi è dispiaciuto non aver disputato la classica maratona ma è stata comunque una gara dura e con parecchi cambi di ritmo. Ho cercato di non mollare, restando sempre agganciata al gruppo di testa maschile. Sono molto contenta di questa vittoria ma si guarda avanti alla gara di sabato a Rosario. Ringrazio le Fiamme Oro per il prezioso supporto».



Invece dei canonici 57 km la FINA Ultramarathon World Series si è svolta sulla distanza dei 15 km, ovvero 6 giri da 2,5 km all’interno del porto di Santa Fè. Prestazione encomiabile dei «caimani» della Polizia di Stato: l’evergreen Simone Ercoli ha conquistato il secondo posto mentre Edoardo Stochino ha chiuso terzo. «Dopo la cancellazione della classica competizione c’è stata un po’ di delusione. Ho cercato, però, di rimanere concentrato sull’obiettivo che mi ero prefisso da settembre: vincere per la terza volta la maratona! Sono stato in scia per la maggior parte della gara, cercando di dare tutto nello sprint finale. Purtroppo il secondo posto non mi soddisfa! Ora concentrati per la seconda tappa. Un grazie particolare va al Gruppo Sportivo della Polizia, che ci ha permesso di preparare al meglio questa manifestazione», dichiara il nuotatore di fondo classe 1979 di Castelfiorentino. Mette al collo un bronzo pesante il campione di Chiavari, staccato di 4” dal vincitore l’esordiente Francesco Ghettini (Marina Militare). «Grande soddisfazione per una prova difficile non consona alla mie caratteristiche ma affrontata con la giusta determinazione e convinzione. Forma fisica ottimale raggiunta con un lavoro intenso. In Argentina ci sentiamo a casa», racconta Stochino. «Grande esordio in Coppa del Mondo per le Fiamme Oro. Barbara Pozzobon si conferma sempre più specialista di questa prova e l’argento conquistato dal 39enne Simone Ercoli dimostra il suo essere «eterno», un «immortale» capace di sprintare ancora come un ragazzino. Credo sia il risultato più longevo mai conseguito in Coppa dal Mondo da un italiano. È stato sfortunato all’arrivo, ma onore al vincitore Ghettini. Edoardo ha fatto una gara di carattere su una distanza che non è la sua preferita e ha patito molto l’acqua calda. I ragazzi hanno dato lustro all’Italia e alla Polizia di Stato, dominando la kermesse albiceleste», ha concluso soddisfatto il napoletano Luca Piscopo, direttore tecnico del settore nuoto Fiamme Oro. Sabato 9 febbraio un’altra impegnativa tappa a Rosario.

