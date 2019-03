di Diego Scarpitti

Salt Lake City, Atene e Sint-Niklaas. Terzo bronzo del 2019 per la salernitana Rossella Gregorio in Coppa del Mondo. Campania sempre protagonista in pedana. Dopo il terzo posto dei napoletani Luca Curatoli e Dario Cavaliere a Budapest, in Belgio esulta l’atleta tesserata per il Gruppo Sportivo dei Carabinieri, cresciuta con il Club Scherma Salerno, che guida il quartetto femminile sul podio. Certezza Italsciabola, con la livornese Irene Vecchi, la foggiana Martina Criscio e la «new entry» Arianna Errigo, brianzola pluri-decorata nel fioretto, per la prima volta inserita dal commissario tecnico Giovanni Sirovich nella squadra delle sciabolatrici azzurre. Agevole avvio con la Germania (45-22) nel tabellone dei 16, poi Stati Uniti ai quarti (45-40), stop in semifinale con la Russia (45-39) e infine la Polonia (45-29) le avversarie incrociate dalle italiane. «Sono sempre felice di stare sul podio ma devo ammettere un po’ di rammarico per la semifinale, dove potevo dare di più. Sono contenta anche dell’inserimento positivo della campionessa Arianna Errigo, che può essere un ottimo stimolo sia per noi della squadra che per tutto il movimento della sciabola femminile», dichiara Gregorio (nella foto di Augusto Bizzi). Bicchiere mezzo pieno.

