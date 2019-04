«Corri Scampia 2019», Di Martino testimonial della gara podistica

di Emanuela Sorrentino

Si avvicina la seconda edizione della Corri Scampia, la gara podistica di 10 km all'interno del quartiere, con partenza il 25 aprile alle ore 8.30 dall'ArciScampia, a cui quest'anno si affiancherà la gara a passo libero per adulti e bambini, di circa 2 km, con partenza alle ore 10. Una manifestazione sportiva, ma soprattutto un'occasione per valorizzare la zona a partire da chi vive, lavora e si impegna per la sua rinascita.

“Diamo un segnale di rilancio a questo bellissimo quartiere - spiegano gli organizzatori - ricco di potenzialità e di risorse umane. Per noi questo evento è l'espressione dei valori in cui crediamo: la condivisione, la solidarietà, l'amore per lo sport”.

Per la gara podistica, le iscrizioni sono aperte sul sito www.cronometrogara.it. Per la passeggiata, potranno essere effettuate direttamente sul posto. Lunedì 15 aprile alle ore 16.30, nella sala consiliare della VIII Municipalità di Napoli, si terrà un incontro tra la Dirigenza e gli atleti FSC con esponenti della politica e dello sport (tra cui la consigliera della Regione Campania Enza Amato, l'assessore allo sport Ciro Borriello, il presidente della VIII municipalità Apostolos Paipais, il presidente della Fidal Sandro Del Naia, il vice presidente della #Opes Ettore Forte) e la madrina della manifestazione, la campionessa Antonietta Di Martino. Presenti i due speaker d' eccezione: Anna Nargiso e Gennaro Varrella, che con le loro inconfondibili voci, accompagneranno i momenti più importanti della gara.

Si discuterà della Corri Scampia 2019, del percorso, dell'impatto mediatico positivo sul quartiere, del valore sociale della gara, ricordando che parte del ricavato dell’evento, reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor, sarà devoluto alla clinica pediatrica ematologica del I Policlinico di Napoli.







