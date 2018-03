Corso velico gratuito nel porto di Castellammare

di Titti Esposito

Un corso velico aperto a tutti. E soprattutto gratuito. È l'iniziativa, targata Lega navale italiana, che si terrà il 10 marzo dalle 15 alle 18 nelle acque che bagnano la città stabiese.



Progetto per avvicinare al mare ed alla vela quanti da tempo desiderano conoscere ed approfondire il viaggio in barca sospinti dal vento. Il moto, le andature e il vento, ma anche la nomenclatura dell'imbarcazione, gli argomenti che verranno affrontati nel pomeriggio a contatto con il mare.



Inizializzazione per la conduzione a vela che si avvarrà della docenza e logistica necessaria per ospitare tutti i partecipanti e rendere semplice il contatto con il mondo velico.



Anche sui social l'invito a bambini ed adulti per tre ore di relax e divertimento in sicurezza, a contatto con il mare.





